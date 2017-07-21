Около 70 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Турции – ВИДЕО + ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 08:46 | www.oxu.az | 8

Около 70 жителей турецкого города Бодрум обратились в больницы после сильного землетрясения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. Отмечается, что серьезных травм ни у кого нет.

Эпицентр произошедшего в ночь на пятницу землетрясения магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение вызвало небольшое цунами.

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильными были в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла. Землетрясение не привело к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.

04.46

Не менее восьми повторных подземных толчков произошло у юго-западных берегов Турции после сильного землетрясения магнитудой 6,7.

Как передает Oxu.Az, об этом свидетельствуют данные Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Нескольких жителей турецкой Муглы госпитализировали после землетрясения

Самый мощный афтершок имел магнитуду 5,1.

04:38

Два человека погибли на греческом острове Кос в Эгейском море в результате землетрясения.

Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространило агентство France Presse.

04:24

Землетрясение магнитудой 6,7, произошедшее в ночь на пятницу в Эгейском море у берегов Турции, вызвало небольшое цунами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки ощущались на всем турецком побережье Эгейского моря, однако наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.

В Бодруме на некоторых старых здания возникли трещины, произошло отключение электричества в некоторых районах города, люди во многих городах и населенных пунктах выбежали на улицу. Несколько жителей города Мугла получили незначительные травмы, выпрыгнув из окон, они госпитализированы.

03:07

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.

Как передает Oxu.Az, по данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

C.Б.

