В Азербайджане молодой человек умер на операционном столе

2017-07-21 09:10 | www.oxu.az | 8

В Центральной больнице Агджабединского района произошел смертельный случай.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель села Ахмедагалы Агдамского района, Эльчин Сулейманов 1993 г.р. обратился в больницу с жалобой на проблемы с кишечником.

Сообщается, что молодой человек до этого перенес несколько операций.

Эльчин Сулейманов скончался во время операции. По словам врачей, причиной смерти стала обширная кровопотеря, а точнее, врачебная халатность.

По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.

Э.А.

