В Азербайджане молодой человек умер на операционном столе
2017-07-21 09:10 | www.oxu.az | 8
В Центральной больнице Агджабединского района произошел смертельный случай.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, житель села Ахмедагалы Агдамского района, Эльчин Сулейманов 1993 г.р. обратился в больницу с жалобой на проблемы с кишечником.
Сообщается, что молодой человек до этого перенес несколько операций.
Эльчин Сулейманов скончался во время операции. По словам врачей, причиной смерти стала обширная кровопотеря, а точнее, врачебная халатность.
По факту в Агджабединской районной прокуратуре ведется расследование.