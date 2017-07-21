Официальный курс маната к мировым валютам на 21 июля

2017-07-21 09:19 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 21 июля установлен на уровне 1,7012 и 1,9783 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на пятницу.

Курсы валют и драгметаллов 21.07.2017 1 доллар США 1 USD 1.7012 1 евро 1 EUR 1.9783

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