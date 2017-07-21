Совбез ООН добавил в санкционный список боевиков из Кавказа

2017-07-21 09:33 | www.oxu.az | 3

Совет Безопасности ООН в четверг внес восемь лиц и организаций в санкционный список по террористическим организациям «Исламское государство» и «Аль-Каида», в том числе боевиков из Кавказского региона.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, резолюция 2368 была принята единогласно.

Резолюция подчеркивает необходимость выполнять ранее предписанные Совбезом меры в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды», включая заморозку активов, запрет на поездки и перемещение, оружейное эмбарго в отношении определенной группы лиц и организаций. В этот список решением СБ были внесены: Мухаммад Тамтомо, Сельсета аль-Табаб, Джейш аль-Валид, Малик Русланович Барханоев, Мурад Ираклиевич Маргошвили, Оман Рохман, Жун аль-Акса и офис обмена валют «Ханифа» в Сирии. Гражданство указанных лиц не уточняется.

Также Совбез продлил мандат мониторинговой группы по соблюдению санкционного режима, установленного в отношении ИГИЛ и «Аль-Каиды», на 24 месяца с момента его окончания в декабре 2019 года.

Заместитель постоянного представителя США при ООН Мишель Сисон отметила, что в список попали «лидеры ИГИЛ на юго-востоке Азии, иностранные боевики с Кавказа, компании, которые занимаются незаконным обменом валюты, и группы, связанные с ИГИЛ в Сирии». По ее словам, санкционный список «будет расширяться».

Н.О.