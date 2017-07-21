В Греции появились первые жертвы мощного землетрясения - ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 09:59 | www.oxu.az | 4

На греческом острове Кос от последствий сильного землетрясения, которое произошло у берегов Турции и Греции, погибли два человека, передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters. Две смерти подтвердил мэр острова Георг Киритсис.

Спасатели вызволили из-под завалов разрушенного от подземных толчков здания еще троих пострадавших.

В турецком городе Мугла госпитализированы несколько человек, получивших травмы во время землетрясения. В Бодруме десятки жителей обратились в больницы. Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения

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Более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, pанее сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

Большая часть пострадавших находится на острове Кос. Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

«Два или три человека (из пострадавших) в серьезном состоянии, их оперируют», - добавил он.

На острове остановлено паромное сообщение. Кроме спасательных служб для ликвидации последствий стихии мобилизована армия.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров. Как сообщалось ранее, в Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.

A.C.