Дорожная полиция о свадебных караванах

2017-07-21 10:15 | www.oxu.az | 4

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку сделало предупреждении водителям в связи с началом «свадебного сезона».

Как передает Oxu.Az, начальник отдела по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил Trend, что автомобили из свадебного кортежа совершают много нарушений:

«Поэтому мы делаем предупреждение, а также требуем, чтобы автомобили свадебного кортежа соблюдали дисциплину, не нарушали правила дорожного движения. Также вместо номерных знаков нельзя ставить надписи вроде «мой друг женится», или имена жениха и невесты, это создает состав административного правонарушения. Будьте осторожны, такое нельзя допускать. Потом не надо говорить «у нас такой менталитет, мы везем невесту» или же «молодые женятся, им можно»».

В.Асадов также сделал предупреждение по поводу занятия свадебным кортежем полос движения:

«Пусть не превышают скорость, не используют звуковые сигналы, не мешают движению. Хотя наших сотрудников и нет на месте, это нарушения фиксируются с помощью камер и принимаются меры».

Э.А.

