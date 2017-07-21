Нефтехимический комплекс Petkim получил статус внешнеторговой компании

2017-07-21 10:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Нефтехимический комплекс Petkim получил статус внешнеторговой компании в Турции, сообщает в пятницу сайт турецкой Resmi Gazete ("Официальная газета").

Данное решение было принято министерством экономики страны.

Статус внешнеторговой компании получают те компании, чей оплаченный капитал превышает два миллиона турецких лир, а в течение последних 12 месяцев объем их экспорта достигает 100 миллионов долларов.

Получив подобный статус, Petkim сможет воспользоваться различными льготами, например, гарантией возврата НДС, кредитами с низкой процентной ставкой, государственной поддержкой при экспорте, а также упрощенными таможенными процедурами.

Дочернее предприятие азербайджанской госкомпании SOCAR в Турции - нефтехимический комплекс Petkim - производит пластиковые упаковки, ткани, ПВХ, моющие средства, являясь единственным в Турции производителем подобной продукции, четверть которой холдинг экспортирует. В состав комплекса входят 14 заводов, производящих 20 различных видов продукции. Производственная мощность Petkim составляет 3,6 миллиона тонн продукции в год.

Долевое участие акционеров в капитале комплекса следующее: SOCAR Turkey Petrokimya A.Ş. - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji A.Ş. - 1,32 процента, а 47,68 процента - в свободном обращении на бирже.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu