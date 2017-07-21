В Испании началась эксгумация тела Сальвадора Дали

2017-07-21 10:22 | www.oxu.az | 4

В испанском городе Фигерасе начались работы по эксгумации тела художника Сальвадора Дали, которая была санкционирована судом для установления отцовства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на meduza.io, об этом сообщает Associated Press.

Останки Дали захоронены в склепе на территории основанного им театра-музея. Для эксгумации необходимо поднять с захоронения каменную плиту весом в полторы тонны.

Как пишет Deutsche Welle, в первую очередь эксперты определят, в каком состоянии находятся останки и сохранился ли какой-либо генетический материал после действия химикатов, которые использовались для бальзамирования тела художника.

Суд решил провести эксгумацию тела Сальвадора Дали для проведения ДНК-теста на отцовство. Иск подала 61-летняя гадалка на картах таро Мария Пилар Абель Мартинес, которая пытается доказать, что Дали был ее биологическим отцом. По словам женщины, ее мать рассказывала, что в 1955 году у нее были отношения с Дали, когда она работала в Фигерасе домработницей.

С.С.

