Беларусь придает большое значение расширению связей с Бельгией - Лукашенко

2017-07-21 10:06 | www.trend.az | 5

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля бельгийцев Филиппа с национальным праздником Королевства Бельгия, передает Белта.

"Республика Беларусь придает большое значение расширению связей с европейскими соседями, в том числе с вашим государством. Убежден, конструктивный диалог позволит вывести белорусско-бельгийское взаимодействие на новый уровень, что соответствует интересам наших народов", - говорится в поздравлении.