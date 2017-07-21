Отдыхающий в Турции Илькин Гасани: Мы вновь пережили бакинское землетрясение 2000 года – ФОТО

2017-07-21 10:34 | www.oxu.az | 6

Как сообщалось, на турецком побережье Эгейского моря произошло землетрясение мощностью 6,7 балла. В результате пострадали 70 человек.

Как передает Oxu.Az, отдыхающий в этой стране азербайджанский телеведущий и актер Илькин Гасани написал в социальных сетях об этом происшествии.

«Экстремальный отдых продолжается. Мы вновь пережили волнение землетрясения в Баку в 2000 году. 6.8 баллов, да каких баллов! Весь отель на улице. Слава Богу, разрушений и жертв нет», - написал ведущий.

И.Гасани также поделился фото, сделанными на месте происшествия.

А.С.

