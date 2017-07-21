Аэропорт Пекина отменил 149 рейсов из-за штормового предупреждения

2017-07-21 10:25 | www.trend.az | 4

149 рейсов были отменены в пятницу в пекинском международном аэропорту Шоуду из-за штормового предупреждения, объявленного в китайской столице в связи с грозами и ливнями. Как сообщил корреспонденту ТАСС представитель администрации аэропорта, "рейсы в Россию выполняются с задержками".

"В настоящее время рейсы из России в Пекин и вылеты из аэропорта в РФ осуществляются с задержкой в несколько часов", - уточнил представитель аэропорта. По его словам, это "неплохой показатель", учитывая, что многие внутренние рейсы отменены.

Ранее власти китайской столицы и ряда регионов страны объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся грозы и ливней. Метеослужбы КНР прогнозируют, что в отдельных районах в ближайшие дни может выпасть до 100 мм осадков.

Власти столицы просят горожан и жителей пригорода избегать нахождения в низменных и горных районах, а также у берегов рек. В отдельных районах Пекина организованы экстренные группы для ликвидации возможных последствий сильных дождей и ветра, спасатели снабжены и насосами для откачки воды. Метро, автобусный парк и другие транспортные службы города переведены на усиленный режим работы.