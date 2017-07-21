Гурбан Етирмишли: «Землетрясение в Турции не повлияло на Азербайджан»

2017-07-21 10:56 | www.apa.az | 4

«Произошедшее в Турции землетрясение не повлияло на Азербайджан».

Об этом АПА сообщил директор Центра Республиканской Сейсмологической Службы при НАНА Гурбан Етирмишли. По его словам, это связано с довольно далеким расстоянием: «Эпицентр находился в море примерно в 10 км к югу от турецкого города Бодрум. Землетрясение произошло в другом регионе. То есть протекающие там тектонические процессы вообще не влияют на Азербайджан. Причины для беспокойства населения нет».

Г.Етирмишли добавил, что на территории Азербайджана регистрируются слабые толчки, однако ничего страшного здесь нет: «Например, вчера в Саатлы было землетрясение, но оно было слабым, не опасным».

Отметим, вчера ночью в Эгейском море было зарегистрировано землетрясение, в результате которого пострадали 70 граждан Турции и около 100 граждан Греции.