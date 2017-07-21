В Баку спортсмен на Gelandewagen устроил аварию: Есть погибший

2017-07-21 10:46 | www.oxu.az | 5

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, в поселке Бузовна Хазарского района Бахман Шафиев 1984 г.р. на автомобиле Mercedes Gelandewagen сбил пешехода.

От тяжелых травм пешеход скончался на месте. После расследования выяснилось, что погибший – Эльман Мусаев 1951 г.р.

Сообщается, что виновник аварии Бахман Шафиев – спортсмен. Он возвращался с пляжа в поселке Бильгя.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Э.А.

