Россия стала лидером по запросам на удаление информации на YouTube

2017-07-21 10:50 | www.oxu.az | 3

По итогам 2016 года Россия стала абсолютным лидером по количеству запросов от госорганов на удаление информации из Google.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на meduza.io, за год от российских властей поступило 13 209 запросов, что составляет 58 процентов от всех полученных жалоб по всему миру.

Причем за первое полугодие 2016 года Россия отправила только 2045 запросов, а за второе — в пять раз больше (11 164). За счет России общемировое количество запросов от полугодия к полугодию выросло в два с половиной раза. Главный источник прироста — жалобы российских властей на видео в ютьюбе, их стало больше почти в восемь раз.

Россия в среднем отправляет по одному запросу на каждую страницу, которую необходимо заблокировать. При этом в первом полугодии 2016 года (до резкого скачка запросов из России) в мире на каждую жалобу приходилось в среднем более 16 страниц.

Главная категория российских запросов за последнее полугодие 2016 года — «национальная безопасность», на нее приходится 85 процентов всех жалоб. В предыдущем периоде таких жалоб было только 47 процентов. В абсолютном выражении количество этих запросов за полгода выросло в десять раз (с 980 до 9 505).

Количество жалоб на страницы о наркотиках снизилось в десять раз (с 401 до 41 жалобы). В три раза увеличилось количество жалоб на «критику правительства» — со 191 в первом полугодии 2016 года до 540 во втором. Количество жалоб на призывы к самоубийству выросло в восемь раз (с 30 до 244).

Доля удовлетворенных жалоб по итогам 2016 года составила 74 процента.

Количество жалоб российских властей на твиттер во второй половине 2016 года, наоборот, резко сократилось. В первом полугодии было отправлено почти 1700 жалоб, а во втором только 519.

С.С.

