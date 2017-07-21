TANAP превратил Турцию и Азербайджан в энергетических игроков в регионе - эксперт

2017-07-21 10:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP) превратил Турцию и Азербайджан в крупнейших энергетических игроков в регионе, сказал Trend в пятницу доцент кафедры международных отношений турецкого университета «Dumlupınar» Хакан Арыдемир.

Реализация данного проекта позволит обеспечить энергетическую безопасность Европы, сказал он.

«Несмотря на то, что объемов азербайджанского газа недостаточно для полного обеспечения Европы природным газом, нет сомнений в том, что она сильно нуждается в азербайджанском газе. Особенно потребность в этом возросла после газового кризиса между Россией и Украиной», - сказал Арыдемир.

Эксперт считает, что для Турции TANAP важен не только с политической точки зрения, но и с экономической.

«TANAP поспособствует развитию регионов Турции», - сказал Арыдемир.

Отметим, что накануне президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев сказал, что строительство TANAP завершено на 77,3 процента.

«Первая партия природного газа по TANAP будет доставлена в Турцию в первой половине 2018 года», - сказал Абдуллаев.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции и предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз".

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства Трансадриатического газопровода (ТАР) газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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