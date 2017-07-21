Гурбан Етирмишли: Землетрясение в Турции не имеет никакого влияния на Азербайджан

2017-07-21 10:54 | www.oxu.az | 5

«Произошедшее в Турции землетрясение не имеет и не может иметь никакого влияния на Азербайджан».

Как передает Oxu.Az, об этом директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли сообщил АПА.

По его словам, из-за большого расстояния землетрясение не повлияло на территорию Азербайджана:

«Эпицентр землетрясения располагался в море, в 10 км от турецкого города Бодрум. Место, где было зарегистрировано землетрясение, находится в совершенно другом регионе. Происходящие там тектонические процессы, глубинные разломы вообще не связаны с Азербайджаном. Для населения нет никаких оснований впадать в панику».

Г.Етирмишли добавил, что беспокойства в связи с тектоническими процессами на территории Азербайджана нет:

«Ощущаются слабые подземные толчки, но ничего страшного нет. Вчера в Саатлы произошло землетрясение, но то были легкие толчки, не представляющие опасности».

Отметим, что в результате землетрясения на побережье Эгейского моря в Турции пострадали 70, в Греции – более 100 человек.

З.Г.

