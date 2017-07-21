Белорусско-украинский бизнес-форум открылся в Киеве

2017-07-21 10:59 | www.trend.az | 3

Белорусско-украинский бизнес-форум открылся в Киеве, передает корреспондент Белта.

Во время форума будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия деловых кругов двух стран. Белорусские участники получат возможность провести переговоры с представителями украинских предприятий, заинтересованных в развитии сотрудничества в сферах машиностроения и промышленного производства, сельского хозяйства, нефтехимии, энергетики и электротехники, строительства и развития инфраструктуры, транспорта, туризма, фармацевтики и других.

Планируется подписание двусторонних контрактов и соглашений между представителями белорусской делегации и украинского бизнеса. Предварительно, сумма контрактов составит не менее $40 млн.

Также запланировано проведение консультативного совета делового сотрудничества, на котором предполагается рассмотрение перспективных направлений развития белорусско-украинского торгово-экономического взаимодействия в рамках функционирования ЕАЭС и сотрудничества Украины с ЕС, обсуждение проблемных вопросов ведения бизнеса.