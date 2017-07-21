Среди пострадавших во время землетрясения в районе Бодрума нет граждан Азербайджана - генконсульство

2017-07-21 11:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - По предварительной информации, граждан Азербайджана нет среди пострадавших во время землетрясения, произошедшего этой ночью в районе турецкого Бодрума.

На данный момент информации о пострадавших азербайджанцах не поступало, сообщили в пятницу Trend в генконсульстве Азербайджана в Стамбуле со ссылкой на местные власти.

Генконсульство Азербайджана в Стамбуле, который расположен близко к Бодруму, продолжает находиться в контакте с мэрией этого города, отметили в дипмиссии.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло этой ночью в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум.

В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Как сообщило Европейское геологическое агентство EMSC, особой опасности оно не представляло, однако, при этом все же было сделано предупреждение находиться подальше от пляжа.

(Автор: Себа Агаева)