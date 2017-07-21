Взрыв в магазине в Китае: Есть жертвы

2017-07-21 11:19 | www.oxu.az | 4

Два человека погибли и 55 получили ранения в результате взрыва в одном из магазинов в городе Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян на востоке Китая.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, инцидент произошел в пятницу утром. Большинство пострадавших находились в проезжавших мимо автомобилях, стекла которых были выбиты в результате взрыва.

Пожар был потушен. По данным пожарной службы города, все пострадавшие были госпитализированы. По меньшей мере 12 человек получили серьезные травмы.

Местные власти выясняют причину происшествия. Владелец магазина был задержан.

Н.О.