Умер заместитель Гаджибалы Абуталыбова – ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 11:23 | www.oxu.az | 4

Стали известны некоторые подробности внезапной смерти заместителя главы Исполнительной власти города Баку Рауфа Панахова.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 80-летний Рауф Панахов почувствовал себя плохо, когда отдыхал с семьей в центре отдыха в Шахдаге.

Рядом с Рауфом Панаховым находилась его дочь, которая является врачом, однако она не смогла ничем помочь. Затем медицинский персонал отеля оказал Рауфу Панахову первую медицинскую помощь и отвез его в больницу, но было уже поздно.

16:48 (20.07.2017)

Скончался заместитель главы Исполнительной власти города Баку Рауф Панахов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, Р.Панахов умер от сердечного приступа в Гусарском районе, где отдыхал.

Отметим, что Рауф Али оглы Панахов родился в 1937 году в Баку. С 2001 года был заместителем главы ИВ города Баку Гаджибалы Абуталыбова.

A.M.

