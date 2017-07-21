Cостоится внеочередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

2017-07-21 11:25 | www.oxu.az | 3

28 августа состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11.00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Повестка дня включает в себя вопросы о составе наблюдательного совета банка, а также о текущих сделках банка.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.