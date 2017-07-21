Необычные способности 14-летней азербайджанки – ВИДЕО

2017-07-21 11:32 | www.oxu.az | 4

14-летняя девочка умеет произносить слова, предложения и даже скороговорки задом наперед.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xezerxeber, обладательницей таких необычных способностей является живущая в Мингячевире Фидан Юсифзаде. Девочка, у которой есть еще два брата, открыла у себя этот талант 4 года назад. По ее словам, способность произносить слова и предложения задом наперед проявляется во время просмотра фильмов. Фидан даже обучила этому свою подругу.

Домашние сначала не обращали внимания на способности девочки. Ее мать даже высказывала ей претензии, говоря, что ничего не понимает. Фидан однако сумела заинтересовать учителей и одноклассников.

А.С.

