Акционеры банка ВТБ (Азербайджан) изберут новый состав наблюдательного совета

2017-07-21 11:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - 28 августа 2017 года состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан). Собрание пройдет в 11.00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38.

Как говорится в сообщении банка, распространенном в четверг, повестка дня включает в себя вопросы о составе наблюдательного совета банка, а также о текущих сделках банка.

ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банка Банк ВТБ (ПАО). Акционеры ОАО Банк ВТБ (Азербайджан): Банк ВТБ (ПАО) и ОАО AtaHolding. ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) оказывает услуги клиентам корпоративного бизнеса, малого бизнеса и частным клиентам.