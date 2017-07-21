Подписан меморандум по проекту поставок азербайджанского газа в юго-восточную Европу

2017-07-21 11:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Греческая, болгарская, румынская и венгерская газотранспортные компании DESFA, Bulgartransgaz, Transgaz и FGSZ и консорциум ICGB AD, подрядчик по проекту интерконнектора Греция-Болгария (IGB), подписали меморандум о взаимопонимании по проекту Вертикального газового коридора, сообщила в пятницу DESFA.

«Полная активация Вертикального коридора даст всему региону возможность получить большие выгоды от диверсифицированного импорта греческого газа, который вскоре еще больше расширится благодаря модернизации терминала СПГ на острове Ревифуса и газу из Каспийского региона, чья транспортировка ожидается по строящемуся трубопроводу TAP», - сказано в сообщении компании.

Президент и генеральный директор DESFA Сотириос Никас отметил, что этот документ служит энергетической стратегии Греции и одной из наиболее важных целей компании DESFA - активировать Вертикальный газовый коридор, который позволит транспортировать газ от Греции до Украины, и обратно, что будет способствовать превращению Греции в региональный газовый хаб. Кроме того, он будет способствовать увеличению безопасности поставок газа в регионе.

IGB - газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

(Автор: Елена Косолапова)