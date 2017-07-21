Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в комплексе «Нерекенд» в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)

2017-07-21 11:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу ознакомился с условиями, созданными в комплексе «Нерекенд» в Пираллахинском районе Баку, включающем ферму по разведению рыб, парк, центр общественного питания, развлечений и отдыха.

Глава исполнительной власти района Васиф Иманов проинформировал Президента Ильхама Алиева об условиях, созданных в районе и комплексе.