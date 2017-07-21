Главный инфекционист: «Арбузы не следует хранить в холодильнике»

2017-07-21 12:02 | www.apa.az | 7

«В последнее время регистрируются странные отравления. Люди получают пищевое отравление от прокисшего катыка, заплесневелого лаваша и сыра».

Об этом АПА заявила главный врач-инфекционист Бакинского отдела здравоохранения, заведующая вторым инфекционным отделением Клинического медицинского центра министерства здравоохранения Гюльнара Бабаева. По ее словам, в течение 6 месяцев текущего года в Клинический медицинский центр поступили 13 человек с диагнозом ботулизм, 71 человек - с пищевым отравлением, 395 человек с расстройством желудка.

Г.Бабаева отметила, что случаев смерти в результате пищевого отравления зарегистрировано не было.

Она предупредила, что фрукты, в частности арбуз не следует хранить в холодильнике больше 2-6 часов. Арбуз следует хранить на нижних полках холодильников. Будет лучше, если вообще его туда не класть.



