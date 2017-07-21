За 6 месяцев текущего года 56 человек отравились спиртными напитками

2017-07-21 12:05 | www.apa.az | 4

Как сообщил АПА заведующий токсикологическим отделом КМЦ, главный токсиколог Азер Магсудов, 241 обращение было связано с отравлением от лекарственных препаратов, 133 обращения – с отравлением от угарного газа, 67 обращений были связаны с острой аллергической реакцией, 52 обращения - с отравлением от уксусной кислоты, 56 обращений – с отравлением спиртными напитками.

Главный токсиколог сказал, что 41 человек обратился в связи со змеиными укусами, 3 человека - в связи с укусами скорпионов. По его словам, 2 человека погибли в результате отравления от уксусной кислоты.

А.Магсудов отметил, что в отделение также были доставлены 4 сотрудника МЧС, которые несколько дней назад отравились при спасении упавшего в канализационный люк работника: «Двое из поступивших сотрудников МЧС находились в состоянии комы, состояние двух других сотрудников оценивалось как средней степени тяжести. Благодаря усилиям врачей всех четырех сотрудников МЧС удалось вернуть к жизни».

Заведующий отделом выразил отношение к вопросу, связанному с отсутствием в региональных больницах сыворотки от змеиного яда. Он сказал, что каждая центральная районная больница обеспечена сыворотками против змеиного яда.