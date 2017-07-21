Изменены правила составления смет крупных государственных компаний

2017-07-21 12:00 | www.oxu.az | 4

В правила составления смет доходов и расходов крупных государственных компаний Азербайджана внесены изменения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в связи с этим Кабмин внес изменения в решение от 30 декабря 2016 года «О сметах доходов и расходов государственных компаний».

В список крупных государственных компаний входят SOCAR, ОАО «Азерэнержи», ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), ЗАО «Азербайджанские железные дороги», ЗАО «Азеришыг», ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», ЗАО «Бакинский метрополитен», ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», структуры, находящиеся в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий (ОАО «Азеркосмос», ООО «Азтелеком», ООО «Азерпочт» и ООО «Бакинская телефонная связь»).

Э.А.

