Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии проекта по водоснабжению в Пираллахинском районе Баку (ФОТО)

2017-07-21 12:01 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу принял участие в открытии проекта по снабжению питьевой водой Пираллахинского района Баку.

Сначала глава государства встретился с представителями общественности района.

Выступившая от имени общественности района Улькер Ширинова выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу.

Затем Президент Азербайджана ознакомился со стендами, отражающими технико-экономические показатели работ по проекту «Реконструкция систем снабжения питьевой водой и канализации поселка Пираллахи».

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов подробно проинформировал Президента Ильхама Алиева о проделанной работе.

Президент Ильхам Алиев ввел в действие систему подачи питьевой воды в Пираллахинский район.

В заключение было сделано фото на память.