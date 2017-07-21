Президент Ильхам Алиев в центре Пираллахи ознакомился с проектами планируемых мероприятий
2017-07-21 12:12 | www.apa.az | 4
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в центре поселка Пираллахи ознакомился с результатами проведенной работы и проектами планируемых мероприятий.
Как сообщает АПА, глава Исполнительной власти района Васиф Иманов ознакомил президента с ходом реализации генплана поселка Пираллахи.
Было подчеркнуто, что в соответствии с поручениями главы государства в недавно созданном районе стартовал процесс организации местных структур различных министерств, комитетов и управлений. Это нашло отражение в генплане поселка Пираллахи, согласно которому в центре поселка на месте, отведенном под административные здания, продолжено строительство Исполнительной власти района, Центра Гейдара Алиева и районной организации ПЕА.