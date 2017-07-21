Карта в подарок при денежном переводе!

2017-07-21 12:05 | www.oxu.az | 6

Всегда отличающийся оперативностью и выгодными банковскими услугами Expressbank предоставляет пластиковую карту в качестве подарка каждому клиенту, совершившему денежный перевод.

В филиалах Expressbank-а осуществляются переводы внутри страны и за границу по системам «Contact», «Золотая Корона», «Лидер», «İBA-EXPRESS», «Хазри» и «Monex». Отправляемые денежные средства охраняются системой безопасности мирового масштаба, обеспечивающей своевременную доставку денег конкретному лицу.

Помимо выгодных тарифов, высокого качества обслуживания и оперативности операций клиентам Expressbank-а как при отправке, так и при получении денежных средств предоставляется в подарок Pul Kart. При каждом денежном переводе в карту поступают бонусы в качестве денежных средств. Клиенты могут не только обналичить деньги посредством банкоматов, но и пополнить свой карточный счет собственными средствами. Услуга SMS-уведомления предоставляется на бесплатной основе.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.