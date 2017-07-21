Ильхам Алиев в Пираллахы – ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 12:08 | www.oxu.az | 4

В пятницу, 21 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Пираллахы».

Как передает Oxu.Az, председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов дал главе государства подробную информацию о технико-экономических параметрах проекта солнечной электростанции «Пираллахы».

Президент также 21 июля ознакомился с проектом проведенных в центральной части поселка Пираллахы работ и реализуемых проектов.

Глава ИВ района Васиф Иманов дал президенту Ильхаму Алиеву подробную информацию о генплане поселка Пираллахы.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в комплексе «Наракенд» в Пираллахинском районе, включающем в себя ферму по выращиванию рыбы, парк, развлекательный центр, центр отдыха и общественного питания, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Как передает Oxu.Az, глава Исполнительной власти района Васиф Иманов подробно информировал Ильхама Алиева о созданных в районе и комплексе условиях.

Затем глава государства принял участие в открытии проекта по снабжению Пираллахинского района питьевой водой, а также встретился с представителями районной общественности.

Затем президент Азербайджана ознакомился со стендами, отражающими технико-экономические показатели проделанных работ по проекту «Реконструкция систем водоснабжения и канализации поселка Пираллахи».

Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов подробно информировал президента Ильхама Алиева о проделанных работах.

Президент Ильхам Алиев нажал на кнопку для запуска проекта.

Затем глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента фермы открытого и закрытого типа комплекса по выращиванию рыбы ООО CMS Properties, созданного в рамках проекта «Nərəkənd» в Пираллахинском районе.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент фермы по разведению.

Н.О.

