Ильхам Алиев в Пираллахы – ОБНОВЛЕНО
2017-07-21 12:08 | www.oxu.az | 4
В пятницу, 21 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии солнечной электростанции «Пираллахы».
Как передает Oxu.Az, председатель Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Аким Бадалов дал главе государства подробную информацию о технико-экономических параметрах проекта солнечной электростанции «Пираллахы».
Президент также 21 июля ознакомился с проектом проведенных в центральной части поселка Пираллахы работ и реализуемых проектов.
Глава ИВ района Васиф Иманов дал президенту Ильхаму Алиеву подробную информацию о генплане поселка Пираллахы.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев побывал в комплексе «Наракенд» в Пираллахинском районе, включающем в себя ферму по выращиванию рыбы, парк, развлекательный центр, центр отдыха и общественного питания, и ознакомился с созданными здесь условиями.
Как передает Oxu.Az, глава Исполнительной власти района Васиф Иманов подробно информировал Ильхама Алиева о созданных в районе и комплексе условиях.
Затем глава государства принял участие в открытии проекта по снабжению Пираллахинского района питьевой водой, а также встретился с представителями районной общественности.
Затем президент Азербайджана ознакомился со стендами, отражающими технико-экономические показатели проделанных работ по проекту «Реконструкция систем водоснабжения и канализации поселка Пираллахи».
Председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов подробно информировал президента Ильхама Алиева о проделанных работах.
Президент Ильхам Алиев нажал на кнопку для запуска проекта.
Затем глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента фермы открытого и закрытого типа комплекса по выращиванию рыбы ООО CMS Properties, созданного в рамках проекта «Nərəkənd» в Пираллахинском районе.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент фермы по разведению.