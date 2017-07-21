Вице-президент Ирака: «Пешмерга» не сыграли никакой роли в борьбе с ИГ

2017-07-21 12:26 | www.apa.az | 4

Курдские военизированные формирования в Иракском Курдистане «пешмерга» не сыграли никакой роли в борьбе с ИГ.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент Ирака Нури аль-Малики.



«Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани - мечтатель… официальные границы стран рисуются кровью, он знает, что «пешмерга» не сыграли никакой роли в борьбе с ИГ, что Эрбиль был бы сдан ИГ, если бы не помощь иракской, иранской и американской авиации. У них нет реальной силы», — заявил аль-Малики.

Отметим, Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года, за которую проголосовали иракские курды. Согласно этой конституции Ирак – федеративное государство. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне объявили, что проведут референдум об отделении от Ирака 25 сентября. Курдские ополченцы «пешмерга» (в переводе с курдского — «опережающие смерть») — официальные вооруженные силы Иракского Курдистана.