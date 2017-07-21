Некоторые университеты повысили плату за обучение

2017-07-21 12:15 | www.oxu.az | 4

До начала учебного года 2017-2018 гг. в Азербайджане осталось примерно 2 месяца. 29 июля начинается выбор специальностей.

Как передает Oxu.Az, в преддверии выбора специальностей Report провел опрос среди университетов по поводу повышения платы за обучение.

Выяснилось, что Бакинский государственный университет, Азербайджанский государственный педагогический университет повысили плату за обучение.

В Азербайджанском медицинском университете сообщили, что стоимость обучения не изменится. В Бакинском славянском университете в 2016-2017 учебном году снизили плату за обучение, а в новом году не собираются вносить какие-либо изменения в сумму платежа.

Э.А.

