Певица Лолита: Я живу ожиданием встречи с одним из самых красивых городов на Земле – Баку!

2017-07-21 12:22 | www.oxu.az | 5

Лолита Милявская на днях приедет в Баку, чтобы во второй раз принять участие в международном музыкальном фестивале «ЖАРА». В интервью Москва-Баку Лолита, неоднократно признававшаяся в любви к азербайджанской столице, рассказала, что ждет от новой поездки в Баку.

- Лолита, какие ожидания от поездки в Баку?

- Самые большие ожидания у меня связаны не с работой, а с тем, что я в очередной раз увижу один из самых красивых городов на Земле – Баку. То, как развивается Баку, достойно, чтобы наблюдать этот процесс как минимум раз год. За такую возможность огромное спасибо всем, кто придумал и устраивает такой замечательный праздник - музыкальный фестиваль «ЖАРА». На нем артисты будут заниматься своей каждодневной работой, которая должна удивлять зрителей, а не самих артистов. Хотя, конечно, приятно, когда и коллеги удивляют друг друга, подмечают, как здорово кто-то что-то сделал.

Я жду возможности походить по Старому городу. В прошлом году купила там два ковра, привезла домой – знаете, какое это счастье! В четыре раза дешевле, чем в Москве! Лежат у меня на полу. Все постоянно спрашивают – откуда такая красота? Я говорю: из Баку (Смеется).

По поводу повышения уровня фестиваля… Тот список исполнителей, который был заявлен с первой «ЖАРЫ» - самый что ни на есть шикарный. Разве что «Песня года» может похвастаться таким списком, наверное, больше и никто. На «ЖАРЕ» с самого начала была поставлена очень высокая планка, и организаторы ее не опускают. Все потрясающе, начиная от того, как относятся к зрителю – тому, чтобы ему было удобно, приятно, нравилось, заканчивая отношением к артистам.

Что еще улучшить я и не знаю. Пожалуй, еще увеличить количество дней фестиваля. Артисты вообще любят (но загруженность часто не позволяет) приехать за пару дней до мероприятия, погулять по Баку, сделать вид, что репетируют (смеется), чуть-чуть порепетировать и опять гулять по Баку - поесть чего-нибудь вкусненького, что-нибудь купить, радующее душу, насладиться общением с потрясающими открытыми людьми. Вот для этого можно еще увеличить количество дней фестиваля (смеется). Думаю, что в перспективе так и будет. Дай Бог, чтобы все мировые кризисы закончились и мы смогли приехать на неделю в Баку, и каждый день был как праздник.

- А еще в декабре в Баку у вас пройдет сольный концерт. И организаторы обещали, что зрителей ждет сюрприз…

-Я давно не была в Баку с сольными концертами и мне очень хочется приехать и поделиться новой программой с бакинцами и жителями других городов Азербайджана. В прошлом году, когда я была на «ЖАРЕ», совершенно незнакомые мне люди подходили и выражали радость от встречи, обнимали, целовали, спрашивали, когда я приеду с сольным концертом. Вот сейчас нам удалось договориться с хорошим устроителем, надеемся, что все будет как всегда качественно, потому что по-другому в Баку не бывает.

Что касается сюрприза… На своем концерте в Баку я не буду разыгрывать машины, не буду показывать фокусы, но на них происходит очень важная вещь - порой люди приходят ко мне на концерт с очень скверным настроением, бывает так, что и с нежеланием жить из-за навалившихся проблем в семье, на работе, в общем, с чувством неудовлетворенности жизнью. Я называю такое настроение утильсырьем. И мои зрители во время концерта сбрасывают с себя как утильсырье это свое негативное настроение и в итоге уходят с концерта с абсолютным позитивом, с желанием жить и любить себя, с новыми силами. Если это можно назвать сюрпризом, тогда я его, конечно, обещаю. И считаю, что это очень важно, когда происходит такая отдача.

Баку всегда солнечный, даже в декабре, когда и состоится мой концерт. И это ощущение встречи с Баку и бакинским зрителем придает мне силы. Скажу честно, бакинские помидоры и зелень – это то, что мне снится.

- Недавно вы выпустили свою линию сумок. Насколько я знаю, ваши сумки сегодня люди могут купить по всему миру, в том числе в Баку? Почему вдруг сумки?

- Я большая любительница сумок, наверное, поэтому и решила выпустить свою коллекцию. Вы знаете, при этом я совершенно прямо скажу, что ничего не понимаю и не разбираюсь в моде. С тех пор, как я поправилась, она вообще перестала меня интересовать. За что я еще люблю Баку, так это за то, что люди там наслаждаются жизнью и любят вкусно поесть. Почему? Потому что в Баку живут солнечные люди, которые понимают, что никакая диета не нужна. Зачем?! Любая диета просто угробит мозг. Тем более в сегодняшнее время, когда в мире такое напряжение, мозг нужно питать. Надо есть и сладенькое, и кисленькое… и что хотите. И рюмочку иногда тоже надо, чтобы не впадать в депрессию.

A.C.

