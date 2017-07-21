Турки считают Азербайджан самым надежным другом

2017-07-21 12:33 | www.oxu.az | 5

Университетом Кадир Хас опубликованы результаты опроса, инициированного Центром турецких исследований в Стамбуле.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Minval», об этом сообщает газета Bir Gün.

По результатам опроса, 71% респондентов назвали Азербайджан самой дружественной страной, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Первое место среди самых недружественных стран заняли США, второе Израиль, так считает 37% опрошенных.

Недружественными названы и страны ЕС – 24%.

В то же время число людей, считающих Россию злейшим врагом, уменьшилось с 34% прошлого года до 18% сегодня.

Н.О.