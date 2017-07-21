Еще раз про каспийский газ: санкции против Ирана и России и проект "Шахдениз"

2017-07-21 12:31 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Накануне бывший спецпосланник госсекретаря США по каспийским энергетическим проектам, экс-посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар неожиданно заявил, что американский законопроект об ужесточении антироссийских санкций может повредить разработке азербайджанского месторождения «Шахдениз-2» и отправке добываемого там газа в Европу.

По мнению Морнингстара, любой энергетический проект, в котором есть доля участия российских компаний, может попасть под новые санкции, а так как 10-процентной долей акций «Шахдениз-2» владеет российская «Лукойл», проект "Южного газового коридора", как он полагает, также оказывается в зоне риска. Пока "Южный газовый коридор" начинается с газового месторождения "Шахдениз", продолжается Южно-кавказским трубопроводом, соединяющим Азербайджан с Грузией, и Трансанатолийским - TANAP и Трансадриатическим трубопроводом - ТАР.

Несмотря на опасения Морнингстара, очевидно, что никакие санкции ни против России, ни против любой другой страны не смогут помешать Западу реализовать стратегически важный для него проект "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Именно идущий в обход России каспийский газ сможет помочь государствам-членам Европейского союза (ЕС) обеспечить энергетическую независимость и безопасность, которая чрезвычайно важна сегодня для Запада в контексте совсем непростых отношений с Москвой. Кстати, лоббирование любого газового проекта, по которому каспийские углеводороды пойдут в Европу, и было основой многолетней политики самих же США по энергетической безопасности Европы.

Да и сам Запад высоко ценит роль, которую проект будет играть в будущем построении энергетической безопасности. Не зря все звенья "Южного газового коридора" были включены в список "Проектов общего интереса", утвержденного Еврокомиссией, ведь этот проект на сегодня является крупнейшим инфраструктурным проектом в Европе.

А азербайджанский газ - единственный новый источник газа, который точно пойдет по трубопроводам в Европу в самое ближайшее время. Но не единственный возможный, так как совсем скоро Азербайджан и Туркменистан на самом высоком уровне могут обсудить возможность прокачки туркменского газа через маршруты "Южного газового коридора".

Хотя и без туркменского газа Баку есть, что предложить Европе - подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 триллиона кубометров, при этом объем прогнозируемых запасов вдвое больше.

Проекты "Шахдениз-2" и "Южный газовый коридор" изменят не только энергетическую карту мира, но и политическую, так как будут способствовать возникновению новой ситуации в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Учитывая вышесказанное, вряд ли Запад поставит под угрозу такой важный для него проект, как "Южный газовый коридор". И уж точно найдет пути обхода санкций против России, как сделал это в случае с антииранскими санкциями, под которые подпадали все иранские энергетические компании, за исключением (через внесение поправок) компании NIOC, которая принимала участие в проекте «Шахдениз».

Поправки в закон о санкциях касательно NIOC были внесены специально для выведения «Шахдениз» из-под санкций. А значит, что и в любом другом случае США и Европа смогут договориться о соответствующих поправках.

(Автор: Эльмира Таривердиева)