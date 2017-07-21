Kapital Bank открыл новый Центр электронных услуг в Гяндже

2017-07-21 12:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Kapital Bank в рамках оптимизации филиальной сети открыл на базе филиала "Гянджа" новый Центр электронных услуг, работающий в режиме 24/7, сообщает в пятницу банк.

Данный филиал расположен в Гяндже на улице Джавадхана 24.

"В новом центре клиенты банка смогут круглосуточно производить коммунальные и банковские оплаты посредством терминалов, а через банкоматы получить средства по срочным денежным переводам, обналичить деньги или пополнить карточный счет", - говорится в сообщении.

Гянджа - первый региональный город, где открылся новый центр. Такие центры уже действуют бакинских филиалах банка "Нариманов", "Меркез", "28 Мая", "Гара Гараев" и "Ичери Шехер".

Месяц назад также были установлены внешние терминалы в филиалах "Абшерон", "Сумгайыт", "Шуша", "Ахмедлы", "Бинагади" и "Барда". Посредством этих терминалов клиенты могут оплатить долги по кредитам, пополнить счет платежных карт, также произвести оплату пошлин, связи, страховок и коммунальных услуг.

Следует отметить, что в рамках проекта трансформации филиальной сети, в 2017-м году банк открыл новое филиалы "Браво" и Наримановский карточный центр, отделения "Бузовна", "Демирйол", "Локбатан" и "ASAN Масаллы", а также обновил офис филиалов "Ази Асланов", "Губадлы" и "Гекчай".

"Целью оптимизации филиалов является предоставления клиентам более качественного и комфортного обслуживания. В текущем года планируется завершить ремонтные работы еще в нескольких городских и региональных филиалах согласно новой концепции, также открытие новых отделений", - говорится в сообщении.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.