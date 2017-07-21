Задержан глава компании, который потратил на собственные нужды взятые из банка 10 млн. манатов

2017-07-21 12:55 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом говорится в распространенном Генпрокуратурой заявлении.

В заявлении отмечается, что в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре раскрыт факт растраты средств, взятых из банка в виде кредита от имени разных компаний.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении действий со стороны директора фирмы «Baqira» и ООО «Export Council Azeritrade» Мамедгасана Тагиева, который якобы с целью расширения деятельности компаний и повышения оборотных средств отметил имущество этих структур в качестве предмета ипотеки, на основании чего получил из ОАО «Kredobank» на баланс означенных компаний кредитные средства 5 млн. 620 тысяч манатов и 4 млн. 500 тысяч манатов, что в целом составило 10 млн. 120 тысяч манатов. Предполагается, что используя служебное положение М.Тагиев потратил полученные деньги на личные нужды.

М.Тагиев обвиняется по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время принимаются необходимые оперативно-следственные меры.