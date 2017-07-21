В Азербайджане ежегодно растет забота о журналистах – глава ОО

2017-07-21 12:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Выдача квартир журналистам по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева - большой подарок для них и важный вклад в развитие журналистики. Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты "Hərbi аnd", председатель Общественного объединения "Просвещение молодежи демобилизованными военными" Эмин Гасанли.

Он отметил, что удовлетворение социальных потребностей журналистов – очень важный вопрос для развития этой сферы. «Эта инициатива главы государства - строительство двух зданий и закладка фундамента третьего здания для журналистов в одном из самых красивых мест Баку - является большой заботой о журналистах», - сказал Гасанли.

Он отметил, что эта забота, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, сегодня достойно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым. «В стране выделяется материальная помощь газетам, был создан Фонд государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана, улучшены условия работы Совета печати, списан долг газет издательству «Азербайджан», каждый год в конкурсе Фонда господдержки развития СМИ участвуют и награждаются сотни журналистов. В Азербайджане ежегодно растет забота о журналистах», - сказал Гасанли.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял участие в церемонии выдачи квартир по случаю Дня национальной печати в очередном построенном для журналистов здании на 255 квартир.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)