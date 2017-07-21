Невероятная возможность студентам от UNEC – за 4 года 2 диплома

2017-07-21 12:52 | www.trend.az | 5

В UNEC дается старт Программе Внутриуниверситетского двойного диплома.

Целью программы является осуществление требований, исходящих из «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», а также студентов, успешно обучающихся по специальностям, принятым на уровне бакалавриата, которые получат дополнительное образование по второй специальности подготовка как конкурентоспособных специалистов. Студенты, участвующие в программе Внутриуниверситетского двойного диплома, в течение 4 лет овладеют двумя дипломами, получат возможность занять достойное место на рынке труда и ловко адаптироваться его условиям.

Для открытия программы Внутриуниверситетского двойного диплома по двум специальностям 70 процентов дисциплин, предусмотренных в образовательной программе этих специальностей, и отведенных кредитов должны быть равными.

В программу Внутриуниверситетского двойного диплома могут обратиться студенты, завершившие I курс, получившие кредиты по дисциплинам, предусмотренным по первой специальности, показатель успеваемости которых по отдельным дисциплинам составляет 81-100 баллов.

Об UNEC:

UNEC является брендом Азербайджанского государственного экономического университета. 21 января 2016 года Государственным комитетом по стандартизации, метрологии и патенту зарегистрирован и запатентован бренд UNEC.