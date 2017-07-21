Посол: «Азербайджан выделил на развитие Восточного Кудса 5 миллионов манатов»

2017-07-21 13:05 | www.apa.az | 5

«Политика Азербайджана остается неизменной как по отношению к «Аль-Аксе», так и к проблеме Палестины».

Как сообщает АПА, об этом заявил посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Карим.

Дипломат отметил, что правительство Азербайджана выделило на развитие Восточного Кудса 5 миллионов манатов и в настоящий момент поддерживает несколько проектов.

По его словам, во время встречи с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым они обсудили вопрос предоставления Азербайджаном Палестине финансовой помощи.

«У нас была очень плодотворная встреча. Министр еще раз подтвердил обязательства, которые Азербайджан взял на себя в связи с Кудсом и Палестиной. Эта политика Азербайджана остается неизменной», - сказал посол.