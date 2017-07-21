Желающие поступить в вузы на специальность «журналистика» абитуриенты должны пройти регистрацию до 24 июля

2017-07-21 13:06 | www.apa.az | 7

Абитуриенты III группы специальностей, желающие поступить в вузы на специальность «журналистика», должны с 21 по 24 июля пройти регистрацию, перейдя по ссылке http://eservices.dim.gov.az/erizebak/erize/.

Как сообщили АПА в Государственном экзаменационном центре, если прошедшие регистрацию абитуриенты отвечают основным условиям конкурса (абитуриенты, набравшие не менее 200 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов, кроме одного, не менее 10, на места по госзаказу – абитуриенты, набравшие не менее 300 баллов и относительный балл по каждому из 4 экзаменационных предметов не менее 10), тогда они пишут сочинение по предложенной теме.