Вице-президент Ирака назвал возможную причину появления нового ИГИЛ

2017-07-21 13:01 | www.oxu.az | 5

Вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что если раскол между шиитами и суннитами в Ираке сохранится, то это приведет к созданию нового «Исламского государства».

Как передает Oxu.Az, об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

«Раскол между суннитами и шиитами остается. Сунниты планируют для себя государство, шииты – для себя, если эти условия останутся, то они в итоге приведут к возникновению нового ИГИЛ с новыми идеями, новыми флагами… призывы к разделению уже звучат в Курдистане и на западе страны, это новый вызов», — отметил аль-Малики.

Ранее Ирак опроверг информацию о ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади. По данным службы разведки МВД страны, глава боевиков скрывается на территории Сирии.

Н.О.