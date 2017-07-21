Уют и романтика в Ичери шехер - "Счастье в квадрате" москвички Анны Зезиной (ФОТО)

2017-07-21 13:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Ее произведения проникновенны и искренни, глубоко о личном, но при этом актуальны для каждого. О поиске себя в себе, об осознании своих внутренних потребностей и о важности построения гармоничных отношений с самим собой. О доверии и любви между мужчиной и женщиной и о любви к детям и миру...

В древней части Баку – Ичери шехер – в Yay Gallery прошел очередной вечер сообщества молодых поэтов Poetry Lab. Гостьей вечера стала талантливая поэтесса и автор песен из Москвы Анна Зезина, сообщает Trend Life.

На вечере, который прошел в уютной и романтической обстановке, Анна декламировала свои стихи из сборника "Счастье в квадрате" и новые произведения, а также исполнила несколько авторских композиций.

Автор музыкально-поэтического проекта #МыслиРифм на своей странице в социальной сети выразила благодарность организаторам за проведение вечера, восхищение новыми друзьями и впечатлениями: "Город - это люди! Дорогие Урхан, Зара, Ульвия, Джамиля, Эсли, спасибо вам! Вы невероятные, открытые и талантливые, каждый по-своему и каждый удивителен! Такой теплый прием мне ещё предстоит заслужить. Но я счастлива! Вы открыли для меня новый мир и сделали мечту реальной! Теперь навсегда Баку в моем сердце – город, исполняющий мечты!!! Благодарю вас от всей души!!!".

И представила стихотворение…

Моё сердце стало ярче

От теплоты ваших объятий,

Вкус от путешествий слаще,

Смысл четче и понятней.



Никогда мне не познать

От чего здесь так тепло, гостеприимно.

Просто хочется сказать:

Наша искренность взаимна

(Автор: Вугар Иманов)