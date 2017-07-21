Эксперт: Усы Сальвадора Дали не изменились

2017-07-21 13:13 | www.oxu.az | 5

Усы испанского художника Сальвадора Дали, эксгумированного в рамках дела об установлении отцовства, не изменились.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает La Vanguardia со ссылкой на эксперта Нарциса Бардалета, который бальзамировал тело Дали в 1989 году и который присутствовал на церемонии эксгумации в 2017 году.

По словам Бардалета, знаменитые усы Дали прекрасно сохранились. «Это чудо», - отметил он.

Со своей стороны, Луис Пенюэлас из фонда «Гала — Сальвадор Дали» сообщил, что для анализа были взяты образцы двух больших костей, ногти и волосы. После тестов их вернут на место.

Ранее сообщалось, что в Испании эксгумируют тело Сальвадора Дали.

A.C.

