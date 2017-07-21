В Баку задержан мошенник, присвоивший миллионы манатов

2017-07-21 13:24 | www.oxu.az | 4

В Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре проведено расследование по поводу незаконных действий руководителя компании, присвоившего крупную сумму средств, взятых в банке под видом юридического лица.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий возникли подозрения, что житель Баку Мамедгасан Тагыев якобы с целью расширения деятельности и увеличения объема средств в обороте ООО «Baqira» и «Export Council Azeritrade» отметил имущество этих структур в качестве предмета ипотеки, на основании чего получил из ОАО «Kredobank» на баланс означенных компаний кредитные средства 5 млн. 620 тысяч манатов и 4 млн. 500 тысяч манатов, что в целом составило 10 млн. 120 тысяч манатов. Предполагается, что используя служебное положение М.Тагиев потратил полученные деньги на личные нужды.



М.Тагиев обвиняется по статье 179.3.2 (Присвоение или растрата в крупном размере, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Э.А.

