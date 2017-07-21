Минюст РФ готов заняться передачей блогера Лапшина при его обращении

2017-07-21 13:31 | www.trend.az | 4

Минюст России инициирует передачу осужденного на три года в Азербайджане блогера Александра Лапшина в РФ, если он обратится с такой просьбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"При вступлении приговора суда Азербайджанской Республики в силу и поступлении в компетентные органы России ходатайства российского гражданина о его передаче Минюстом России будет инициирована перед министерством юстиции Азербайджанской Республики процедура передачи осужденного в соответствии с положениями конвенции 1998 года", — говорится в сообщении ведомства.

В Минюсте пояснили, что в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы обращение о передаче сам осужденный или его близкие родственники, законный представитель и адвокат вправе заявить в министерство юстиции России либо Азербайджана. Среди условий передачи — вступления в законную силу приговора суда и согласие самого осужденного. Будет ли Лапшин обжаловать приговор Бакинского суда пока не известно.

Отметим, что блогер Александр Лапшин, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами, приговорен Бакинским судом по тяжким преступлениям к трем годам лишения свободы.

Решением суда Лапшин будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима.

Согласно решению суда, из-за недоказанности с него снято обвинение по статье 281.2 УК Азербайджана (публичные призывы против государства).

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвинялся в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.