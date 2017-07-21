Иран и США сошлись в битве за влияние в регионе

2017-07-21 13:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - После прихода в Белый дом администрации президента Дональда Трампа результаты ядерной сделки, заключенной с таким трудом между Тегераном и Западом, стали нивелироваться день ото дня все больше.

Несколько месяцев стороны обменивались взаимными обвинениями в поддержке терроризма, невыполнении обязательств и дестабилизации региона Ближнего Востока. Логическим завершением этих нападок стало ужесточение санкций против Ирана со стороны США и ответный шаг Ирана.

По сути, это единственное, что может сделать Белый дом, так как просто аннулировать сделку США не имеют права, так как она одобрена Советом безопасности ООН, у которого претензий к Ирану нет, как, впрочем, и у главного надзирающего ядерного органа - МАГАТЭ.

Поэтому пока США внесли 18 организаций и физических лиц в список санкций по ракетной программе Ирана, однако, международные наблюдатели сходятся во мнении, что истинной причиной напряженности в американо-иранских отношениях является нежелание Вашингтона допускать усиления влияния Ирана в регионе.

То, что Иран становится все более сильным игроком в регионе, с которым приходится считаться, хорошо демонстрирует ситуация с Сирией. Администрации Трампа, и без того раздраженной постоянными ракетными испытаниями Ирана, пришлось совершенно не по душе, что 18 июня корпус Стражей исламской революции нанес ракетный удар по позициям террористов на востоке Сирии. Это была чистой воды демонстрация силы, призванная показать США военный потенциал Ирана, и еще одним подтверждением того, что у Ирана с США и их союзниками на Ближнем Востоке очень напряженные отношения.

Источник напряжения очевиден: у Ирана и США кардинально разные взгляды на ситуацию в регионе в целом, и относительно будущего Сирии в частности.

Блок государств, в который входят Соединенные Штаты и их союзники по международной коалиции, страны Персидского залива, в конечном итоге добивается ухода от власти нынешнего лидера Сирии Башара Асада. Об этом говорится в заявлениях министра обороны США Джеймса Мэттиса и министра иностранных дел Рекса Тиллерсона, иорданского короля Абдаллы II и заявлениях со стороны государств Персидского залива, Израиля и Турции.

Иран, напротив, хорошо понимает, что как только Асад уйдет, на его место придут прозападные силы, которые могут разрешить США, к примеру, развернуть военные части и базы в непосредственной близости к границам Ирана.

Такой сценарий пугает Иран, который сегодня борется за влияние в регионе не только со странами Персидского залива, но и с соседней Турцией.

А США, в свою очередь, опасаются слишком тесного сближения Ирана с Россией, с которой Тегеран выстраивает союзнические отношения. Первым звоночком для Вашингтона стали согласованные военные операции против ИГ России и Ирана, как, например, вылет в августе 2016 года российской авиации с иранской базы Хамадан для нанесения ударов по террористам в Сирии.

Резонансное заявление, сделанное в феврале Трампом, о возможности нанесения военного удара по Ирану, который он назвал террористическим государством, заставило Тегеран заявить о возможности создания "стратегического" союза с Россией. Тогда Москва не отреагировала на эту инициативу Тегерана, однако, активно начала вовлекать Иран в свои инициативы, в частности переговоры по Сирии в Астане. Несмотря на то, что этот формат не может похвастаться значительными результатами, Москва, очевидно, планирует добиться того, чтобы Астана стала главным местом обсуждения мирного процесса в Сирии, пытаясь перенести решение этого кризиса на совершенно новое политическое поле.

Кроме того, укрепление сотрудничества Москвы с Ираном происходит и в других областях. К примеру, в скором времени Иран, как планируется, станет полноценным членом ШОС, и тогда Шанхайская организация может превратиться в оборонный альянс, призванный играть роль противовеса НАТО. Все это не может не ухудшать и без того подозрительное отношение США к Ирану.

Однако Иран - это не одна из стран Ближнего Востока, с ним не так легко справиться. И, возможно, санкционная дуэль - лишь начало полномасштабной битвы за влияние двух крупных и значимых игроков.

(Автор: Эльмира Таривердиева)