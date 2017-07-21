Начальник Госслужбы: «Вопрос изменения места памятника Шаху Исмаилу Хатаи не обсуждается»

2017-07-21 13:43 | www.apa.az | 7

Об этом АПА сообщил начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджана Закир Султанов.

По его словам, в настоящее время вопрос изменения места памятника не обсуждается: «На сегодняшний день могу сказать, что какой-либо информация в связи с изменением места памятника Шаху Исмаилу Хатаи у нас нет. О том, что будет завтра, пока говорить рано. Если в будущем будет реализовываться какая-либо программа государственного значения, то изменение места памятника станет возможным. Хочу снова повторить, что на сегодняшний день у меня нет какой-либо информации в связи с изменением места памятника».

З.Багиров добавил, что в связи с вопросом в Государственную службу по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма какого-либо обращения из организации по дорожной эксплуатации и транспорту не поступало.